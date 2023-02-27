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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e medya dayatmalı 'geri zekalı' operasyonu: "Anlaşmazlıklar çözüldü"

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Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e medya dayatmalı ’geri zekalı’ operasyonu: Anlaşmazlıklar çözüldü

Geride kalan gün partisinden aday belirleme konusunda tam yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini her fırsatta veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Geçtiğimiz günlerde CHP'lileri 'geri zekalılar' diyerek hedef alan Akşener'in 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladığı' haberleri ise CHP yandaşı medya tarafından servis edildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve “pazarlık” iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır." diyerek CHP yandaşı medyasını yalanlayıp yeni bir krizin fitilini ateşledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında, ittifak ortağı CHP'ye 'Saraçhane buluşması' ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmaları üzerinden sert sözlerle yüklenmişti. 6'lı koalisyon aleyhindeki kendilerini rahatsız eden ve tekzip edilmeyen açıklamaları yapanlara "Geri zekalı" diyerek yüklenen Akşener'e CHP'den yanıt gelmişti. Almanya ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanında olan ve Akşener'in hedef aldığı isimlerden olan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok." diyerek yaşanan kaosu geçiştirmişti.

ANKARA'DA 'ADAYLIK' SAVAŞLARI

6'lı koalisyonun 2 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geleceği toplantı öncesi aday belirleme konusunda partisinden tam yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını her fırsatta veto eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

TOPLANTI SONRASI AKŞENER'E MEDYA OPERASYONU

Kılıçdaroğlu'nun adı kulislerde öne çıkarken CHP Genel Başkanı medya üzerinden Akşener'i köşeye sıkıştırma operasyonunun düğmesine bastı. Akşener'in toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladığı haberlerini CHP medyası üzerinden servis etti.

2 SAAT SÜRDÜ, GÜNDEM ADAYLIK

İki liderin sabah saat 10.00'da kahvaltıda bir araya geldiği bildirildi. CHP medyasında yer alan haberlerde Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun gündeminin adaylık konusu olduğu belirtilirken toplantının 2 saat sürdüğü açıklandı.

CHP MEDYASINA GÖRE AKŞENER OLUMSUZ YAKLAŞMADI

2 saatlik toplantıda konu enine boyuna masaya yatırılırken Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda olumsuz tek bir kelime dahi kullanmadığı bilgisi CHP kulislerine düştü.

İYİ PARTİ'DEN CHP MEDYASINA AYAR: "GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve "pazarlık" iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır." diyerek CHP yandaşı medyasını yalanlayıp yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Zorlu yaptığı açıklamada, "Bugün CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve "pazarlık" iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır." dedi.

ADAYIN KONUŞULACAĞI TOPLANTI 2 MART'TA

İyi Parti Genel Başkanı Akşener partisinin Meclis grubu ile bir araya gelecek ve ardından da 1 Mart Çarşamba günü Genel İdare Kurulu üyeleri ile görüşecek. Bu iki toplantının ardından Akşener'e aday belirleme konusunda yetki verilmesi bekleniyor. 6'lı masa toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek.

CHP YANDAŞI AYSEVER'DEN ADAYLIK KAVGASINA TEPKİ

İki liderden adaylıkla ilgili kavgasına tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, "Seçim ne zaman 14 Mayıs. "Adayınız var mı?" yok. "Partiler olarak nasıl örgütlü bir hareket içerisinde olacaksınız, adayınızı nasıl anlatacaksınız, duyuracaksınız, bir hazırlığınız var mı?" yok. Türkiye'de bütün bunların dışında gündem değişip bambaşka bir yere kilitlendik. Soru 1: Adayınız kim? Soru 2: Erdoğan'ın karşısına koyacağınız kişi tek aday olarak kalabilecek mi?" dedi.

AKŞENER'İ DE BOMBALADI

Meral Akşener'in "seçilecek adayla seçimi kazanacağız" açıklamasına tepki gösteren Aysever, "Bu ne demek, Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanamayacak demek" dedi.

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