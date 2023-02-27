Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e medya dayatmalı 'geri zekalı' operasyonu: "Anlaşmazlıklar çözüldü"

ADAYIN KONUŞULACAĞI TOPLANTI 2 MART'TA

İyi Parti Genel Başkanı Akşener partisinin Meclis grubu ile bir araya gelecek ve ardından da 1 Mart Çarşamba günü Genel İdare Kurulu üyeleri ile görüşecek. Bu iki toplantının ardından Akşener'e aday belirleme konusunda yetki verilmesi bekleniyor. 6'lı masa toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek.

CHP YANDAŞI AYSEVER'DEN ADAYLIK KAVGASINA TEPKİ

İki liderden adaylıkla ilgili kavgasına tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, "Seçim ne zaman 14 Mayıs. "Adayınız var mı?" yok. "Partiler olarak nasıl örgütlü bir hareket içerisinde olacaksınız, adayınızı nasıl anlatacaksınız, duyuracaksınız, bir hazırlığınız var mı?" yok. Türkiye'de bütün bunların dışında gündem değişip bambaşka bir yere kilitlendik. Soru 1: Adayınız kim? Soru 2: Erdoğan'ın karşısına koyacağınız kişi tek aday olarak kalabilecek mi?" dedi.