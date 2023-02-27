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Kuvvetli sağanak yağış sonunda geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteoroloji'den üst üste yeni uyarılar... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Kuvvetli sağanak yağış sonunda geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteoroloji’den üst üste yeni uyarılar... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda yurt genelinde sıcaklıkların yeni haftada düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Diğer yandan yayınlanan 5 günlük tahmin haritalarında da başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yağış görüleceği kaydedildi. İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkların yarından itibaren düşmeye başlayacağı ve ülke genelinde çoğu ilde sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SAMSUN 23,6 DERECEYİ GÖRDÜ

Yalancı baharın yaşandığı Samsun'da 2023 yılının Şubat ayında en yüksek sıcaklık 23,6 olarak ölçüldü. Parçalı bulutlu havanın hakim olduğu Samsun'da sıcaklıklar yazı aratmadı.

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