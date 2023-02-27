Kuvvetli sağanak yağış sonunda geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek! Meteoroloji’den üst üste yeni uyarılar... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.