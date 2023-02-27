27 Şubat 2023, Pazartesi
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Dışişleri Bakanlığı verileri paylaştı: İşte yurt dışından ulaştırılan ayni yardımlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Dışişleri Bakanlığı verileri paylaştı: İşte yurt dışından ulaştırılan ayni yardımlar

Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dış temsilciliklerin eş güdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni yardımlara ilişkin son verileri açıkladı.

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