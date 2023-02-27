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Başkan Erdoğan deprem bölgesi için müjdeyi verdi: Tek bir kişi mağdur olmayacak

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Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Başkan Erdoğan deprem bölgesi için müjdeyi verdi: Tek bir kişi mağdur olmayacak

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki yıkıcı deprem sonrası devlet, afet bölgesinde yaraları sarmaya başladı. Sabah Gazetesi Yazarı Mehmet Barlas, "Erdoğan müjdeyi verdi" başlıklı yazısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak "Kalıcı konut sorununu 1 yıl içinde çözeceğiz. Yeni şehirler kuracağız. Tek bir kişi bile mağdur olmayacak" dediğini aktardı. Öte yandan Barlas, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de "Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs tarihinde geri adım atmayacak. Mart ayının ortalarına doğru seçim tarihi açıklanacak." ifadelerini kullandı. Barlas ayrıca, "Henüz adayını bile açıklayamayan 6'lı masa ise deprem felaketini de kullanarak iktidarın değişeceğini iddia ediyor. Muhalif seçmen bile, 6'lı masanın kazanması durumunda Türkiye'nin yönetilemeyeceğini en fazla bir yıl sonra erken seçime gidileceğini biliyor." ifadelerini kullandı.

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