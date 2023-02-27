CHP'nin siyasi yağmacılığı sürüyor! Nilüfer Belediyesi'nden deprem fırsatçılığı: Evrak için 5400 TL!
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye topyekün şekilde yaralarını sarmaya çalışırken muhalefet partileri ise siyasi yağmacılığa soyundu. CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi, deprem sonrası binalarının dayanıklığını öğrenmek için 'yapım evrakı' isteyen vatandaşlardan 5400 lira talep etti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Bugün de Malatya'daki 5,6'lık depremde yıkılan binalar olduğu gözlemlendi.
DEPREMLER ÜZERİNDEN SİYASET DEVŞİRME ÇABASI
Türkiye topyekün şekilde yaralarını sarmaya çalışırken muhalefet partileri ise siyasi yağmacılığa soyundu. 6'lı koalisyonun başını çeken CHP ve İYİ Parti enkaz başında siyaset devşirip provokasyonlara girişti. CHP tarafından fonlanan medya da manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.
CHP'Lİ BELEDİYE AFETİ FIRSATA ÇEVİRDİ: 5400 TL VER EVRAĞI AL
Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'li Turgay Erdem yönetimindeki Nilüfer Belediyesi afet ortamını fırsata çevirmek için kollarını sıvadı. CHP'li belediye, deprem sonrası binalarının dayanıklılığını öğrenmek adına 'yapım evrakı' isteyen vatandaşlardan 5400 TL talep etti.
Nilüfer'de kayıtlara geçen bu skandal tüm tepkileri üzerine topladı.
"BOŞ KONUŞMAYI BIRAK FIRSATÇI BELEDİYELERİNE BAK KILIÇDAROĞLU"
Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da bir açıklama geldi. Kendisine iletilen bir mesajı paylaşan Varank, "Boş boş konuşacağına şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.
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