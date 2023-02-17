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Son dakika: Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir uçak daha! Tam 75 ton

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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Son dakika: Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye bir uçak daha! Tam 75 ton

Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 75 ton yardım taşıyan bir uçak daha gönderdiği bildirildi. Gaziantep Havalimanı'na doğru yola çıkan uçağın gıda ve tıbbi malzemelerinin yanı sıra uyku tulumu, battaniye ve çadırlardan oluşan 75 ton yük taşıdığı açıklandı.

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