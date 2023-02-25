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Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

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Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, ilçede depremde yıkılan ve müteahhitliğini yaptığı iki binayla ilgili soruşturma sonucunda tutuklandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede depremde yıkılan ve müteahhitliğini yaptığı 2 binayla ilgili Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe merkezinde gözaltına alınan Kavak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ökkeş Kavak, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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