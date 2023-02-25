Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede depremde yıkılan ve müteahhitliğini yaptığı 2 binayla ilgili Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.