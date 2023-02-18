Suudi Arabistan'ın 12. deprem yardım uçağı Türkiye'ye ulaştı
Suudi Arabistan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan 12. uçağının Türkiye'ye ulaştığı bildirildi. Ayrıca Suudi Arabistan arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde bulunan 3 ildeki 46 noktada faaliyetlerini sürdürüyor.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda tıbbi malzemeler, gıda kolileri ve uyku tulumu gibi 75 tonluk yardım malzemesini taşıyan uçağın Gaziantep Havalimanı'na indiği belirtildi.
Böylece şu ana kadar Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yardım malzemesi taşıyan 12 uçak gönderilmiş oldu.
SUUDİ ARABİSTAN ARAMA KURTARMA EKİBİNİN FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
SPA'da yer alan diğer haberde, Suudi Arabistan arama kurtarma ekibinin Türkiye'deki faaliyetlerinin deprem bölgesinde bulunan 3 ildeki 46 noktada devam ettiği bildirildi.
Haberde ayrıca, Suudi arama kurtarma ekibinin enkaz altından çok sayıda depremzedenin çıkarılmasına katkıda bulunduğu belirtildi.
Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev gönderileceğini duyurmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi hangi tarihte? Fenerbahçe'nin rakibi...
- Kısmetse Olur Buse kimdir? Kısmetse Olur Buse Doğan nereli, kaç yaşında? İlk günden dikkat çekti!
- PARASIZ YATILI OKUL başvurusu nereden, nasıl yapılacak? MEB SON DAKİKA AÇIKLAMA | OHAL illerindeki öğrencilere ücretsiz...
- MİRAÇ GECESİ NAMAZI | Miraç Kandili 12 rekat namaz nasıl kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir?
- Arka Sokaklar BİTTİ mi, neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 ŞUBAT Kanal D YAYIN AKIŞI
- Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler | DİYANET hangi esmalar okunmalı? SALAVAT-I ŞERİF nedir nasıl getirilir? Türkçe ve Arapça okunuşu...
- Şubat ayı Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak 2023? TC kimlik no ile mazot ve gübre desteği sorgulama!
- MİRAÇ KANDİLİ İFTAR SAATLERİ DİYANET 2023 | 17 Şubat akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, İzmir, Ankara imsak ve iftar vakitleri!
- MİRAÇ KANDİLİ anlamı ve önemi | Miraç ne demek, anlamı nedir? Hüzün Yılı Miraç Gecesi ne oldu? Peygamber Efendimizin tanık olduğu olaylar
- SED yardım ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? Şubat - Mart ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?
- 3 yıl MAAŞ SÖZÜ VERENE 7.500 TL Ödeme! MART ayında 4a-4c-4b'liye 1.000 lira BONUS! Emekli PROMOSYON rakamları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- ÇARŞI MAHALLE BEKÇİ ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 ilde bekçi alımı sınav tarihleri belli oldu mu? 2023/ 1. DÖNEM sınav kontenjanları