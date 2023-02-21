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CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'Afrika Prensi' diye ağırladığı kişi bakın kim çıktı! Freedom Jacob Ceasar kimdir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ’Afrika Prensi’ diye ağırladığı kişi bakın kim çıktı! Freedom Jacob Ceasar kimdir?

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'ı ağırladıklarını belirtmişti. Savaş'ın prens diye ağırladı Ceasar'ın gerçek kimliği ortaya çıktı. Peki Freedom Jacob Ceasar olarak tanınan Nana Kwame Bediako kimdir?

Kahramanmraş merkezli deprem 10 ilimizde yıkıcı hasarlara neden oldu. Depremin ardından hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda yardım deprem bölgelerine gönderildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Dünyanın her yerinden desteği yanımızda görmek bizleri umutlandırıyor. Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'a yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanarak, Afrika Prensi'nin geldiğini duyurmuştu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Ancak Lütfü Savaş'ın Afrika Prensi olarak tanıttığı Freedom Jacob Ceasar'ın prens olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Öyle ki paylaşılan kişinin ismi de Freedom Jacob Ceasar değil, Nana Kwame Bediako.

GİYDİĞİ ÜNİFORMA DA SAHTE ÇIKTI

Ganalı olduğu öğrenilen sahte prensin giydiği üniformanın da gerçek olmadığı belirtildi.

FREEDOM JACOB CEASAR ASLINDA KİM?
Gerçek ismi Nana Kwame Bediako olan, ancak kendisini Freedom Jacob olarak tanıtan kişinin Gana'lı bir iş insanı olduğu ortaya çıktı.

Afrika'nın en önemli iş insanlarından biri olarak gösterilen Bediako'nun servetinin 2 milyar doların üstünde olduğu tahmin ediliyor.

ÇOK SAYIDA TEPKİ GELDİ

Sosyal medyada gündem olan Lütfü Savaş'ın paylaşımına çok sayıda tepki geldi.

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