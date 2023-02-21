CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ’Afrika Prensi’ diye ağırladığı kişi bakın kim çıktı! Freedom Jacob Ceasar kimdir?

FREEDOM JACOB CEASAR ASLINDA KİM?

Gerçek ismi Nana Kwame Bediako olan, ancak kendisini Freedom Jacob olarak tanıtan kişinin Gana'lı bir iş insanı olduğu ortaya çıktı.

Afrika'nın en önemli iş insanlarından biri olarak gösterilen Bediako'nun servetinin 2 milyar doların üstünde olduğu tahmin ediliyor.