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Haberler Galeri CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'tan skandal! Vatandaş can başkan mal derdinde | Çanta için itfaiye ekiplerini seferber etti

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'tan skandal! Vatandaş can başkan mal derdinde | Çanta için itfaiye ekiplerini seferber etti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş skandala imza attı. Savaş, asrın felaketinin 7. gününde can kurtarması gereken itfaiye ekiplerini kardeşinin çantasını bulmak için seferber etti. Sarsıntıların devam ettiği bölgede itfaiye ekipleri ağır hasar alan eve girip çantayı aradığı ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 21.02.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 07:58
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CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’tan skandal! Vatandaş can başkan mal derdinde | Çanta için itfaiye ekiplerini seferber etti

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında vatandaşlar, depremde felaketi yaşayan şehirlere yardıma koştu.

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CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’tan skandal! Vatandaş can başkan mal derdinde | Çanta için itfaiye ekiplerini seferber etti

Adeta seferberliğin ilan edildiği ve her iki binadan birinin yıkıldığı Hatay'ın Antakya İlçesinde ise tam anlamıyla bir skandala imza atıldı.

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CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’tan skandal! Vatandaş can başkan mal derdinde | Çanta için itfaiye ekiplerini seferber etti

Kardeşi Metin Savaş'ı da HATSU'ya özel kalem müdürü, diğer kardeşi Mehmet Savaş'ın ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi olduğu olarak atadığı ortaya çıkmıştı.

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CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’tan skandal! Vatandaş can başkan mal derdinde | Çanta için itfaiye ekiplerini seferber etti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi.

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CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’tan skandal! Vatandaş can başkan mal derdinde | Çanta için itfaiye ekiplerini seferber etti

KARDEŞİNİN EVİNDEN ÇANTA ALDIRDI
Antakya'daki Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan Levent apartmanına gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'inci kattaki eve girip çanta aldı.