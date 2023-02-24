24 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYİ Partili Koray Aydın'ın "İlk Evim Projesi" iddialarına yalanlama! "8 bin başvuru var" demişti 8 milyon cevabı geldi

İYİ Partili Koray Aydın'ın "İlk Evim Projesi" iddialarına yalanlama! "8 bin başvuru var" demişti 8 milyon cevabı geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
ABONE OL
İYİ Partili Koray Aydın’ın İlk Evim Projesi iddialarına yalanlama! 8 bin başvuru var demişti 8 milyon cevabı geldi

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, katıldığı bir programda TOKİ'nin sosyal konut projesine yapılan başvurularda 8 bin kişinin başvuru yaptığını iddia etti. "Onlar da geri çekiyor" diyen İYİ Partili Aydın'a cevap İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezince hazırlanan raporda, "İlk Evim Projesi kapsamında yapılacak 250 bin konut için, e-Devlet ve bankalar üzerinden 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvuru yapmıştır. Başvuru tarihinin sona ermesine kadarki süreçte, yapılan başvurulardan 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştır." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 22-23 Şubat Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, "Hatay'da meydana gelen depremin ardından 112 Acil çöktü", "TOKİ'nin 250 bin yeni Sosyal Konut Projesi'ne 8 bin kişi başvurdu" ve "Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'nin 'yeniden yapılma' başvurusu reddedildi" iddialarına yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Hatay'da meydana gelen depremin ardından 112 Acil çöktü" iddiasının doğru olmadığı bildirilen açıklamada, Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin, deprem anından saat 10.00'a kadar olan 1891 adet acil çağrıyı karşıladığı, kuyrukta kapanan 1702 acil çağrıya da geri dönüş yapıldığı ve ihbarların ilgili kurumlara iletildiği belirtildi.

Acil çağrı yoğunluğunun artışı sebebiyle saat 10.00'dan sonra sırasıyla Samsun, Ordu ve İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezlerinden de destek alındığı ifade edilerek, acil çağrıların karşılanamadığı ve ulaşılamaz olunan herhangi bir zaman dilimi yaşanmadığı kaydedildi.

Bir televizyon programında geçen, "TOKİ 250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ne 8 bin başvuru yapıldı, çoğu başvuru geri çekildi" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "İlk Evim Projesi kapsamında yapılacak 250 bin konut için, e-Devlet ve bankalar üzerinden 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvuru yapmıştır. Başvuru tarihinin sona ermesine kadarki süreçte, yapılan başvurulardan 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştır." ifadesine yer verildi.

"Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'nin 'yeniden yapılma' başvurusu reddedildi" iddiasının da gerçek dışı olduğu aktarılan bültende, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, İstanbul Valiliği tarafından 18 Şubat'ta riskli bulunan 93 okulun 76'sının yıkılıp yeniden yapılmasına ve 17'sinin güçlendirilmesine karar verildiği anımsatıldı.

Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'nin de Valilik tarafından yayımlanan bu listede yer aldığı bildirilen açıklamada, okulun yıkılıp yeniden yapılması konusunda kaymakamlığın herhangi bir yetkisi bulunmadığı, tüm sürecin İstanbul Valiliği tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı.

HALUK LEVENT AYŞENUR ARSLAN'I YALANLADI

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, programında hükümeti suçlamak için iftiralarına bir yenisini daha ekledi. Arslan, "Haluk Levent'i Ankara'dan üst düzey bir yetkili arıyor. Kendisine 'sana gelen yardımları sen dağıtamazsın bize gönder' diyor" şeklinde konuştu.

Kısa bir süre sonra programa telefonla bağlanan Haluk Levent, "Yayında kullanıdığını ifadeler hakkında konuşmak istiyorum. Ankara'dan paranın AFAD'a verilmesi için her hangi bir üst düzey yetkili aramadı" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA