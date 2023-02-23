Şer odakları deprem yalanlarına doymuyor! Gerçekleri öğrenmek için internet sitesi kuruldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, muhalefet partilerinin temsilcileri ve sosyal medya trolleri, yaşananlar üzerinden kara propagandaya girişti. 11 ilde büyük yıkıma neden olan felaketin hemen ardından hemen hemen her gün yeni bir manipülasyonu dolaşıma sokan şer odakları, geride kalan gün de "Enkazlarda kalan hayvanlar kurtarılmıyor" , "Cenazeler gömülmüyor", "Suriyeliler İsrail arama kutarma ekibini taciz etti" yalanlarını yaydı. Söz konusu dezenformasyonların önüne geçebilmek adına ise "Afet yalanları" isimli bir internet sitesi kuruldu.