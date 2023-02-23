23 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şer odakları deprem yalanlarına doymuyor! Gerçekleri öğrenmek için internet sitesi kuruldu

Şer odakları deprem yalanlarına doymuyor! Gerçekleri öğrenmek için internet sitesi kuruldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, muhalefet partilerinin temsilcileri ve sosyal medya trolleri, yaşananlar üzerinden kara propagandaya girişti. 11 ilde büyük yıkıma neden olan felaketin hemen ardından hemen hemen her gün yeni bir manipülasyonu dolaşıma sokan şer odakları, geride kalan gün de "Enkazlarda kalan hayvanlar kurtarılmıyor" , "Cenazeler gömülmüyor", "Suriyeliler İsrail arama kutarma ekibini taciz etti" yalanlarını yaydı. Söz konusu dezenformasyonların önüne geçebilmek adına ise "Afet yalanları" isimli bir internet sitesi kuruldu.

Giriş Tarihi: 23.02.2023 17:33 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 17:38
  • 1
  • 15
Şer odakları deprem yalanlarına doymuyor! Gerçekleri öğrenmek için internet sitesi kuruldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 şehir büyük yıkım yaşadı. 9 saat arayla meydana gelen depremlerde şu ana kadar 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Şer odakları deprem yalanlarına doymuyor! Gerçekleri öğrenmek için internet sitesi kuruldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, muhalefet partilerinin temsilcileri ve sosyal medya trolleri, yaşananlar üzerinden kara propagandaya girişti.

  • 3
  • 15
Şer odakları deprem yalanlarına doymuyor! Gerçekleri öğrenmek için internet sitesi kuruldu

11 ilde büyük yıkıma neden olan felaketin hemen ardından hemen hemen her gün yeni bir manipülasyonu dolaşıma sokan şer odakları, geride kalan gün de "Enkazlarda kalan hayvanlar kurtarılmıyor" , "Cenazeler gömülmüyor", "Suriyeliler İsrail arama kutarma ekibini taciz etti" yalanlarını yaydı.

  • 4
  • 15
Şer odakları deprem yalanlarına doymuyor! Gerçekleri öğrenmek için internet sitesi kuruldu

Söz konusu dezenformasyonların önüne geçebilmek adına ise "Afet yalanları" isimli bir internet sitesi kuruldu.

İşte 22 Şubat'ta sosyal medyada ve siyasilerin söylemleriyle yayılan yalanların gerçekleri...

  • 5
  • 15
Şer odakları deprem yalanlarına doymuyor! Gerçekleri öğrenmek için internet sitesi kuruldu