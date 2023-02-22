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Haberler Galeri Deprem üzerinden yalan bombardımanı! Devleti karalama çabalarında olanların paylaşımları tek tek ortaya çıktı

Deprem üzerinden yalan bombardımanı! Devleti karalama çabalarında olanların paylaşımları tek tek ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda binada da ağır yıkımlar yaşandı. Depremin acısı henüz tazeliğini korurken, sarsıntının yaşandığı ilk andan itibaren özellikle muhalif kesim tarafından ortaya atılan yalanlar büyük bir dezenformasyona neden oldu. Devleti karalamaya çalışan isim ve kurumların iddiaları tek tek çürütüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 17:39 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 17:40
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Deprem üzerinden yalan bombardımanı! Devleti karalama çabalarında olanların paylaşımları tek tek ortaya çıktı
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Deprem üzerinden yalan bombardımanı! Devleti karalama çabalarında olanların paylaşımları tek tek ortaya çıktı
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Deprem üzerinden yalan bombardımanı! Devleti karalama çabalarında olanların paylaşımları tek tek ortaya çıktı
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Deprem üzerinden yalan bombardımanı! Devleti karalama çabalarında olanların paylaşımları tek tek ortaya çıktı
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Deprem üzerinden yalan bombardımanı! Devleti karalama çabalarında olanların paylaşımları tek tek ortaya çıktı