Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nobel’e aday! Nobel Enstitüsü listeyi açıkladı

Bu yıl ödül için 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da tören düzenlenecek. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen isimler, aday gösteren kurumun inisiyatifi dışında 50 yıl boyunca gizli tutuluyor, bu nedenle 305 adayın tamamı kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ödülü 2022 yılında Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Ukraynalı insan hakları örgütü Center for Civil Liberties ve Rus insan hakları örgütü Memorial birlikte almıştı.