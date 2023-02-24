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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nobel'e aday! Nobel Enstitüsü listeyi açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nobel’e aday! Nobel Enstitüsü listeyi açıkladı

Nobel Enstitüsü, 2023 Nobel Barış Ödülü için adayları açıkladı. 212 kişi ve 93 kurumun aday gösterildiği listede Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyor.

Rusya Ukrayna savaşı sürecinde üstlendiği arabuluculuk rolü ve tahıl koridorunun açılmasıyla uluslararası gıda krizinin önüne geçilmesini sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nobel adayları arasında yer aldı.

Adaylar arasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni gibi isimler de yer alıyor.

Bu yıl ödül için 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da tören düzenlenecek. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen isimler, aday gösteren kurumun inisiyatifi dışında 50 yıl boyunca gizli tutuluyor, bu nedenle 305 adayın tamamı kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ödülü 2022 yılında Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Ukraynalı insan hakları örgütü Center for Civil Liberties ve Rus insan hakları örgütü Memorial birlikte almıştı.

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