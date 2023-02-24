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Son dakika! Bakanlar afet bölgesinde | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman'ı ayağa kaldıracağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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Son dakika! Bakanlar afet bölgesinde | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman’ı ayağa kaldıracağız

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'ın ayağa kaldırılması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını söyledi.

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