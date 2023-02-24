OHAL bölgesinde bulunan öğretmen ve MEB personeline yer değişikliği hakkı





Toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHÂL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini kapsayan bölgede görev yapan öğretmen ve MEB personelinin ilgili yasal hükümler kapsamında yer değişikliği ele alındı.



Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı.