OHAL bölgesinde bulunan öğretmen ve MEB personeline yer değişikliği hakkı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem büyük yıkıma yol açarken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dört eğitim sendikasının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda Bakanlıkça yılda 2 kez yapılan mazeret tayininin bu yıl deprem nedeniyle 3'e çıkarılması kararlaştırıldı.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Bakanlık merkez binasında Eğitim-Bir Sen Genel Başkanı Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ile bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik de katıldı.
Toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHÂL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini kapsayan bölgede görev yapan öğretmen ve MEB personelinin ilgili yasal hükümler kapsamında yer değişikliği ele alındı.
Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı.
Mazeret tayini hakkı olağanüstü hâl ilan edilen bölgede yer alan illerde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor.
OHÂL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.
Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek.
Yer değişikliğine ilişkin ayrıntılar, yayımlanacak kılavuzda yer alacak.
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