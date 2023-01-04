Pakistan'ın Nobel Barış Ödülü adayı Başkan Erdoğan: "Tek başına küresel bir felaketi önledi"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan küresel meselelerde oynadığı kritik arabuluculuk rolü dünya genelinde takdir toplarken Pakistan Senatosu'ndan flaş bir adım geldi. Senato Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani yaptığı açıklamada "Erdoğan etkili müdahaleleri sayesinde tek başına küresel bir felaketi önledi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Pakistan Senatosu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "Ukrayna krizini çözme çabaları" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.
TEK BAŞINA KÜRESEL BİR FELAKETİ ÖNLEDİ
Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani "Rusya-Ukrayna savaşı hızla tüm dünya için felaketle sonuçlanabilecek bir nükleer parlama noktasına dönüştü. (Erdoğan) yorulmak bilmez çabaları, her iki tarafla da zamanında ve etkili müdahaleleri sayesinde tek başına küresel bir felaketi önledi." ifadelerini kullandığı bir mektubu Norveç Nobel Komitesi'ne gönderdi.
"GERÇEK BİR DEVLET ADAMI VE LİDER"
Başkan Erdoğan'ı "sadece ülkesinin değil, bölgenin ve genel olarak dünyanın iyiliği ve refahı için her zaman çabalayan gerçek bir devlet adamı ve lider" olarak nitelendiren Sanjrani, Başkan Erdoğan'ın Hz. Muhammed'in (SAV) gerçek mesajını taşıdığının altını çizdi.
TÜM İNSANLIĞIN BARIŞI VE HOŞGÖRÜSÜ İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR
Sanjrani ayrıca "Erdoğan, İslam öğretileriyle ilgili mitleri ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmaya devam ederken, tüm insanlık için barış, hoşgörü ve sevgi öğretileri gösteriyor" dedi.
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