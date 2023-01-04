Pakistan'ın Nobel Barış Ödülü adayı Başkan Erdoğan: "Tek başına küresel bir felaketi önledi"

TEK BAŞINA KÜRESEL BİR FELAKETİ ÖNLEDİ

Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani "Rusya-Ukrayna savaşı hızla tüm dünya için felaketle sonuçlanabilecek bir nükleer parlama noktasına dönüştü. (Erdoğan) yorulmak bilmez çabaları, her iki tarafla da zamanında ve etkili müdahaleleri sayesinde tek başına küresel bir felaketi önledi." ifadelerini kullandığı bir mektubu Norveç Nobel Komitesi'ne gönderdi.