Jeoloji yüksek mühendisinden Kuzey Anadolu fay hattı hakkında flaş sözler! Üretebileceği en yüksek deprem büyüklüğü 8,2

"MAKSİMUM BÜYÜKLÜĞÜ 8.2..."

Jeoloji Yüksek Mühendisi Danişment Hüseyin Şahin, Kuzey Anadolu fay hattının Kaliforniya fayıyla beraber dünyanın en büyük fay hatlarından bir tanesi olduğunu söyledi. Kuzey Anadolu fayı hattı, Bingöl Karlıova'dan başlayan ve Kelkit havzasını takip eden ve bu nedenle Karadeniz'in kuzeyinden Marmara'ya kadar uzanan Dünyanın en büyük hatlarından bir tanesidir. Bu fayın üretebileceği maksimum deprem büyüklüğü 8,2'dir. Kuzey Anadolu faylanma biçimi bakımından en tehlikeli faylar sınıfında yer alan, ciddiye alınması gereken önemli bir fay sistemidir. Kaliforniya fayıyla beraber dünyanın en büyük fay hatlarından bir tanesidir. Yaklaşık 15 milyon yıl yaşında olan bu fay 15 milyon yıldır deprem üretebilme kapasitesine sahip önemli bir fay sistemidir" dedi.