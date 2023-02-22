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Son dakika: Hatay'da 6,4'lük deprem | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 6 kişi hayatını kaybetti 562 kişi yaralandı

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Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Son dakika: Hatay’da 6,4’lük deprem | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 6 kişi hayatını kaybetti 562 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 kişi hayatını kaybetti, 562 kişi de yaralandı. Bölgede birçok noktada sahra hastaneleri hizmette." dedi.

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