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Milli Savunma Bakanı Akar'dan depremin vurduğu İslahiye ve Nurdağı'na ziyaret

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Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Milli Savunma Bakanı Akar’dan depremin vurduğu İslahiye ve Nurdağı’na ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti.

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