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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Kilis’te son dakika açıklamaları

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Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Kilis’te son dakika açıklamaları

Son dakika | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis’te gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık." dedi.

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