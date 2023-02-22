Bestemsu Özdemir deprem bölgesini anlattı: Korku filmi gibi

AFAD gönüllüsü olduğunu ve depremi duyar duymaz Hatay'a gittiğini belirten ünlü isim, "Topladığımız yardımları dağıtmak için her gün 5-6 köy dolaştık. İnsan gibi dağıtım yaptık. Başkaları gibi önlerine yemek atmadık. Bu insanlar aciz değiller, sadece depremzedeler... Onların önüne kıyafet atamazsınız" ifadelerini kullandı.