Bestemsu Özdemir deprem bölgesini anlattı: Korku filmi gibi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oyuncu Bestemsu Özdemir bölgeye giden isimlerden oldu. AFAD gönüllüsü olan Özdemir ilk günden itibaren bölgedeki çalışmalara katıldı. Yaşananları korku filmine benzeten oyuncu bölgeye gidip fotoğraf paylaşan ünlüleri de sert bir dille eleştirdi.
Giriş Tarihi: 22.02.2023
11:18
Önce Kahramanmaraş ardından Hatay'da meydana gelen şiddetli depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Asrın felaketi, 10 ilimizde büyük yıkıma yol açtı. Herkes, afet bölgesindeki vatandaşlar için kolları sıvadı. Ünlüler dünyasının tanınmış simaları da depremzedeler için tek yürek oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Depremin ilk günü afet bölgesine giden isimlerden biri olan oyuncu Bestemsu Özdemir, gazetecilerle konuşarak; "Hatay'daki deprem Gölcük'ün bin katı daha kötü... Şu an bile hala orada gibiyim. Kimseyle konuşmuyorum, yardımlara organize oldum" dedi.
"İNSAN GİBİ DAĞITIM YAPTIK"
Özdemir, gördüklerini korku filmine benzetti. 17 Ağustos 1999 depreminde evlerinin yıkıldığını anlatan oyuncu, "Şu anki deprem Gölcük depreminden bin kat daha kötü" diye konuştu.
AFAD gönüllüsü olduğunu ve depremi duyar duymaz Hatay'a gittiğini belirten ünlü isim, "Topladığımız yardımları dağıtmak için her gün 5-6 köy dolaştık. İnsan gibi dağıtım yaptık. Başkaları gibi önlerine yemek atmadık. Bu insanlar aciz değiller, sadece depremzedeler... Onların önüne kıyafet atamazsınız" ifadelerini kullandı.
"VİCDANIMIZI KAYBETMİŞİZ"
"Sosyal medyada paylaşım yapmakla kahraman olmuyorsunuz" diyerek, bölgeye gidip fotoğraf paylaşan ünlü isimleri sert bir dille eleştiren oyuncu; "Oradaki insanların durumunu paylaşmak çok ayıp... Orası sirk değil. Vicdanımızı kaybetmişiz. Mevzu kahramanlık hiç değil! İnsanların motivasyona, sarılıp ağlamaya ihtiyacı var" açıklamasını yaptı.