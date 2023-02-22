22 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İki başhekim Türkiye'nin 1999 depreminde yaşadıklarını anlattı! Devlet yoktu ilaçları baba parasıyla aldık

İki başhekim Türkiye'nin 1999 depreminde yaşadıklarını anlattı! Devlet yoktu ilaçları baba parasıyla aldık

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
ABONE OL
İki başhekim Türkiye’nin 1999 depreminde yaşadıklarını anlattı! Devlet yoktu ilaçları baba parasıyla aldık

Prof. Dr. Recep Demirhan ve Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kahramanmaraş depreminde yaraların hızla sarılmaya başlandığını dile getirdi. 1999 depreminde yaşananları da anlatan Demirhan, "Marmara Depremi’nde ne hastane afet planı, ne AFAD, ne UMKE, ne yeterli sayıda doktor ve hemşire vardı. Hatta ilaç ve tıbbi malzememiz bile yoktu. Baba parasıyla hastanemize gerekli olan ilaçların bir kısmı temin edildi." şeklinde konuştu.

Asrın felaketinde yaraları saran Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, 1999 Büyük Marmara Depremi'nde de yaraları sardı. O doktorlar konuştu.

İşte ülkemizdeki iki felakette de görevlerinin başında olan o doktorların anlattıkları:

"BABA BANA PARA VER"

Prof. Dr. Recep Demirhan 317 kişinin taburcu olduğunu 44'ünün ise tedavilerinin devam ettiğini vurguladı. Demirhan yaptığı açıklamada, "Hastanemize getirilen 361 hastanın 317'sini teşhis ve tedavi sürecini tamamlayarak taburcu ettik. 44 hastanın ise tedavisi devam ediyor. Bu hastalardan da 12'sinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor." dedi.

99 depremine de değinen Prof. Dr. Recep Demirhan, "1999 Marmara Depremi'nde de aynı hastanede acilden sorumlu başhekim yardımcısı ve göğüs cerrahisi uzmanıydım. O dönemde, 699 yaralı depremzede hastanemize getirildi. O dönem ne hastane, afet planı, ne hangi hastanın nerden geldiği, ne AFAD, ne UMKE, ne triyaj yani acil servislerde tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi, ne yeterli sayıda doktor ve hemşire vardı." şeklinde konuştu.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Organizasyon oldukça kötüydü. Hatta ilaç ve tıbbi malzememiz bile yoktu. İlaç lazımdı ancak gerekli ilaçlar hastanemiz eczanelerinde bulunmuyordu. Hastane dışındaki eczanelerden ilaç alabilmek için rahmetli babamdan para istedim. Baba parasıyla hastanemize gerekli olan ilaçların bir kısmı temin edildi. O yıllarda üst kurumlara ulaşabilmek kolay ve mümkün değildi. O depremzedeleri çok büyük güçlüklerle, kendi imkânlarımızla tedavi edebildik. Ancak şu anda sağlıkta dönüşüm programı ile her türlü ilaç, tıbbi malzeme ve destek malzemeleri hastanelerimizde mevcuttur. 1999'da hastaların nerede hangi hastanede oldukları dahi bilinmiyordu. Şimdi bakıyorsunuz e-nabız sistemine hastanın bilgileri yüklenmiş."

YİNE SAHADA

Prof. Dr. Necdet Sağlam yaptığı açıklamada, "1999 Büyük Marmara Depremi'nde Adapazarı'nda ortopedi asistanıydım. Şimdi de İskenderun'da görevlendirildim. Hastanemizden bir ekip ilk gün Reyhanlı'ya, diğer bir ekip Kahramanmaraş'a gitti. O bölgelerde ilk günden itibaren ameliyatlara yardımcı oldular. Tüm organizasyonlar yapılıyor." ifadelerine yer verdi.

Deprem konutları için ilk adımlar atılıyor! İhale tarihleri belli oldu DEPREM KONUTLARI İÇİN İLK ADIMLAR ATILIYOR! İHALE TARİHLERİ BELLİ OLDU
K.Maraş ve Diyarbakır’da iki deprem meydana geldi K.MARAŞ VE DİYARBAKIR'DA İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ
Deprem bölgesine yönelik yeni adımlar DEPREM BÖLGESİNE YÖNELİK YENİ ADIMLAR
Deprem soruşturmasında son dakika gelişmesi DEPREM SORUŞTURMASINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA