İki başhekim Türkiye’nin 1999 depreminde yaşadıklarını anlattı! Devlet yoktu ilaçları baba parasıyla aldık

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Prof. Dr. Recep Demirhan 317 kişinin taburcu olduğunu 44'ünün ise tedavilerinin devam ettiğini vurguladı. Demirhan yaptığı açıklamada, "Hastanemize getirilen 361 hastanın 317'sini teşhis ve tedavi sürecini tamamlayarak taburcu ettik. 44 hastanın ise tedavisi devam ediyor. Bu hastalardan da 12'sinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor." dedi.

99 depremine de değinen Prof. Dr. Recep Demirhan, "1999 Marmara Depremi'nde de aynı hastanede acilden sorumlu başhekim yardımcısı ve göğüs cerrahisi uzmanıydım. O dönemde, 699 yaralı depremzede hastanemize getirildi. O dönem ne hastane, afet planı, ne hangi hastanın nerden geldiği, ne AFAD, ne UMKE, ne triyaj yani acil servislerde tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi, ne yeterli sayıda doktor ve hemşire vardı." şeklinde konuştu.