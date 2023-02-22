Deprem konutları için ilk adımlar atılıyor! İhale tarihleri belli oldu

38 BİN 630 KONUT

TOKİ tarafından ilçelere yapılacak konut sayısı ise 38 bin 630 olarak kararlaştırıldı. 250 bin sosyal konut projesi dahil olarak yapılacak konut sayısı İslahiye'de 10 bin 200, Şehitkamil'de 8 bin, Şahinbey'de 7 bin 200, Nurdağı'nda 11 bin 200, Nizip'te bin 830, Araban'da ise 200 olacak. Afet bölgesindeki 30 bin konutluk ilk paket için ihale aşaması devam eden konut sayısı ise 9 bin 145 olarak dikkat çekiyor.