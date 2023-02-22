Deprem konutları için ilk adımlar atılıyor! İhale tarihleri belli oldu
Asrın felaketi olan çifte depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferberlik ilan ederken, yeni konutlar için de düğmeye basılıyor. Afet bölgesinde yıkıma uğrayan illerden olan Gaziantep'te yeni konutlar için ihale süreci bugün başlıyor. Yıkılan bölgeleri doğru zemin üzerinde sağlam yapılarla yeniden ayağa kaldırmak için hızlı bir aksiyon alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep'te yeni konutlar için ihale sürecini bugün Nurdağı'nda 2 bin 100 konutla başlatıyor. Kentteki ikinci ihale 24 Şubat'ta 970 konut için Nizip'te yapılacak. Şehitkamil'de 2 bin 50 konut için ihale tarihi 27 Şubat, Şahinbey'de 2 bin 25 konut için ihale tarihi ise 28 Şubat olarak belirlendi.
Öte yandan deprem sebebiyle ilçelerde ihtiyaç olan konut sayısı da netleşti. Bakanlık verilerine göre İslahiye'de 10 bin, Şehitkamil'de 4 bin, Şahinbey'de 3 bin, Nurdağı'nda 11 bin, Nizip'te bin 100, Araban'da 200 olmak üzere bölgede toplam 29 bin 300 konut ihtiyacı bulunuyor.
38 BİN 630 KONUT
TOKİ tarafından ilçelere yapılacak konut sayısı ise 38 bin 630 olarak kararlaştırıldı. 250 bin sosyal konut projesi dahil olarak yapılacak konut sayısı İslahiye'de 10 bin 200, Şehitkamil'de 8 bin, Şahinbey'de 7 bin 200, Nurdağı'nda 11 bin 200, Nizip'te bin 830, Araban'da ise 200 olacak. Afet bölgesindeki 30 bin konutluk ilk paket için ihale aşaması devam eden konut sayısı ise 9 bin 145 olarak dikkat çekiyor.
ÇİMENTO VE DEMİR ÇELİKÇİLER TEYAKKUZDA
Asrın felaketinin ardından devlet yaraları hızla sararken, 10 ilde kurulacak yeni şehirler için büyük seferberlik sürüyor. İlk ihalesi 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek ihaleler öncesi çimento ve demir çelik sektörü de teyakkuza geçti.
Çevre Bakanı Murat Kurum, çimento sektörü temsilcileriyle bizzat görüşerek inşaatların aksamaması için 13 milyon ton çimento ihtiyacının kesintisiz karşılanması için söz aldı. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan 13 milyon ton çimento ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını belirterek, "Fabrikalar 24 saat çalışıyor. Çimento tedarikinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacak" dedi.
Demir çelik sektörü temsilcileri de kapasitelerinin yeterli olduğunu bildirdi. Deprem bölgesinde yıkılan, zarar gören binaların yenilenmesi için yaklaşık 4 milyon ton inşaat demirinin 3-4 aylık süreçte yurtiçinden karşılanabileceği tespiti yapıldı. Sektör temsilcileri 20 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesi olduğunu ifade etti. Sektörde faaliyet gösteren firmalar bu dönemde fiyat artışına gitmeyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Öğretmenlere ek ders ücreti ne zaman ödenecek? Depremde verilen arada ek ders ücretleri nasıl ödenecek?
- Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Seyran'ın savaşı...
- Survivor Barış neden yok, elendi mi? Survivor 2023 Barış Telli ayrıldı mı, açıklama geldi mi?
- POMEM mülakat sonuçları belli oldu mu? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Liverpool Real Madrid maçı canlı izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın şifresiz izle!
- Ekşi sözlük kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Ekşi Sözlük çöktü mü, kapatıldı mı? Ne zaman düzelecek?
- DSİ personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli zamlı maaşları yeniden hesaplandı! Tek tek açıklandı, 2000 öncesi ve sonrasına hesap! İntibak artışı yolda! 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 TL üstü maaş alanlar!
- YKS sınavına kaç gün kaldı, ertelendi mi? YKS sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak 2023?
- EYT'liye emeklilik tablosu netleşti! Kilit açıldı, 3600, 5000 ve 5400 prim + yaş ile kısmi emeklilik! SSK, Bağkur ve 4C'li'ye vuracak! EYT staj kapsamı...
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Çarşamba günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...
- İslam Memiş yeni gözdesini ilk kez açıkladı! 'Dünya bunu konuşacak' dedi! Ne altın, ne dolar...