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Son dakika | Kahramanmaraş ve Diyarbakır sallandı! AFAD son depremler

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Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Son dakika | Kahramanmaraş ve Diyarbakır sallandı! AFAD son depremler

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde, Diyarbakır'da ise 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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