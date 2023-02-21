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Deprem soruşturmasında son dakika gelişmesi: 6 müteahhitten 3'ü İstanbul'da tutuklandı

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Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Deprem soruşturmasında son dakika gelişmesi: 6 müteahhitten 3’ü İstanbul’da tutuklandı

Son dakika | Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 6 müteahhitten 3'ü tutuklandı.

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