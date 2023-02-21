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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Güney Kore Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang ile bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Güney Kore Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang ile bir araya geldi

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye dayanışma ziyaretinde bulunan Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi Gelecek Stratejisi Kıdemli Sekreteri ve Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang Sung Min ile görüştü.

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