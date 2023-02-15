15 Şubat 2023, Çarşamba
Depremzedelere gelen yardımlar arasında dikkat çeken eşya! Mehmetçik alanın dışına atıyor... | Devlet yaraları sarmak için seferber
Son dakika deprem haberi... Depremin yaralarının sarılabilmesi adına devletin tüm birimleri teyakkuza geçti. Kahramanmaraş Havalimanı'nda halikopterlerin biri iniyor biri kalkıyor. A Haber o anları canlı yayında ekranlara taşıdı. Ekibimizden Mehmet Sabri Uğurbaş, Mehmetçik tarafından ayrıştırılan yardımları anlattı. Depremzedelere gelen yardımlar arasında bir eşya dikkat çekti. Kritik bir uyarıda bulunuldu.
Giriş Tarihi: 15.02.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 12:06
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