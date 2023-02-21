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SGK'dan önemli duyurdu! Kolaylık sağlanacak

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Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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SGK’dan önemli duyurdu! Kolaylık sağlanacak

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep kapsamına alınan Elazığ'da, depremlerden etkilenen diğer 10 ilde uygulanan sosyal güvenlikle ilgili işlemlerdeki kolaylıklar geçerli olacak.

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