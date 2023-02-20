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Olası deprem için konum verdi! Naci Görür riskli fay hatlarını duyurarak uyarıda bulundu: Bölgedeki stres transferi artıyor

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Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Olası deprem için konum verdi! Naci Görür riskli fay hatlarını duyurarak uyarıda bulundu: Bölgedeki stres transferi artıyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında akşam saatlerinde Hatay'da 6,4 büyüklüğünde yeni bir deprem yaşandı. Can kaybının da yaşandığı sarsıntı sonrası bazı binalar yıkıldı. Deprem uzmanı Prof.Dr. Naci Görür deprem olabilecek yeni fay hatlarını paylaştı. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

DEPREM SONRASI 32 ARTÇI YAŞANDI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır." denildi.

"42 İHBAR GELDİ"

Bölgede, Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın, Uşak İl AFAD ekipleri, 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK ekiplerince enkaz altında kalanlara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "112 Acil'e 42 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarlar neticesinde 213 vatandaşımız çevredeki çeşitli hastanelere nakledilmiştir. Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

NACİ GÖRÜR'DEN YENİ UYARI

Yaşanan deprem sonrası Deprem Uzmanı Prof.Dr. Naci Görür yeni depremler konusunda uyarılarda bulunurken iki bölgeyi işaret etti.

İKİ BÖLGEDE DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR

Naci Görür açıklamasında "Arkadaşlar Hatay'da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana'da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilmci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş'ta oldu. Adana ve Kıbrıs'ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var, sevgiyle." ifadelerini kullandı.

İşte alüvyon zemin üzerine kurulu ilçeler

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