Elazığ’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,7 ve 4,8 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

BİR DEPREM DAHA

Sarsıntıdan 2 dakika sonra saat 03.39'da yine Elazığ'ın Palu ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. 2. depremin büyüklüğü ise 4,8 olarak ölçüldü. Deprem, yerin 13.26 kilometre derinliğinde oldu.