Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,7 ve 4,8 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da gece saatlerinde 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
BİR DEPREM DAHA
Sarsıntıdan 2 dakika sonra saat 03.39'da yine Elazığ'ın Palu ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. 2. depremin büyüklüğü ise 4,8 olarak ölçüldü. Deprem, yerin 13.26 kilometre derinliğinde oldu.
ELAZIĞ 4.6 İLE BİR KEZ DAHA SALLANDI!
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.56 kilometre derinliğinde kaydadilen deprem, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı.
ELAZIĞ BEŞİK GİBİ
Saat 05.29'da Palu'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD bu depremin büyüklüğünü ise 4,4 olarak duyurdu.
Peş peşe yaşanan depremler, çevre illerden de hissedildi.
SON DEPREMLER
2023.02.20 06:03:54 37.3747 36.9175 5.4 -.- 2.0 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 05:52:38 38.3178 37.7943 1.4 -.- 2.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.20 05:49:39 37.2485 36.9842 6.4 -.- 1.7 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.20 05:46:16 38.0740 36.8715 5.1 -.- 2.8 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 05:41:19 37.8318 36.6133 5.0 -.- 2.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 05:38:50 39.2422 37.2048 9.7 -.- 2.0 -.- KURUAYSE-KANGAL (SIVAS) İlksel
2023.02.20 05:34:54 37.8178 36.6110 5.0 -.- 2.7 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 05:29:33 38.6700 40.0190 5.0 -.- 4.3 -.- KARACABAG-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.20 05:27:40 37.9763 36.1528 5.0 -.- 2.5 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.20 05:25:02 38.2925 38.7263 5.0 -.- 2.1 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2023.02.20 05:18:39 38.1252 36.9247 5.0 -.- 2.0 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 05:16:03 38.3898 40.3098 8.0 -.- 2.4 -.- SUSLU-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.20 05:15:16 38.0435 36.4270 11.7 -.- 1.9 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 05:10:28 37.9070 36.5520 5.0 -.- 2.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 05:01:51 38.2903 38.1518 3.4 -.- 2.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.20 05:00:04 37.3110 36.8320 9.8 -.- 2.3 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.20 04:58:46 38.1258 36.3605 7.0 -.- 1.7 -.- CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
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