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AFAD'dan son dakika açıklaması: Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2023 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
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AFAD’dan son dakika açıklaması: Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından artçı sarsıntıların devam edeceğini açıklarken vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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