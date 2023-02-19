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AFAD duyurdu! "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları başladı

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Giriş Tarihi: 19.02.2023 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
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AFAD duyurdu! Afetzede Barınma Desteği başvuruları başladı

Deprem bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İlkim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, “Afetzede Barınma Desteği” başvuruları e-Devlet üzerinden başlamıştır.

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