Hatay ve Gaziantep okullar ne zaman açılacak? Hatay ve Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta mı açılacak?
"Hatay ve Gaziantep okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okulların açılacağı tarih değiştirildi. Okullar ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. Peki, Hatay ve Gaziantep okullar ne zaman açılacak? Hatay ve Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta mı açılacak?
"Hatay ve Gaziantep okullar ne zaman açılacak? Hatay ve Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta mı açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da okulların açılacağı tarih değişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki 11 ili etkisi altına alan deprem eğitimin ara verilmesine sebep olmuştu. Peki, Hatay ve Gaziantep okullar ne zaman açılacak? Hatay ve Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta mı açılacak?
HATAY VE GAZİANTEP OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz.
Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık.
Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.
Hastane sınıfları açılacak. Depremzede çocuklar ve sağlık çalışanlarının çocukları yararlanacak.
LGS VE YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE DESTEK KURSU
Bakan Özer yapığı açıklamada: "Tüm hastanelerde hastane sınıfları açacağız. 1 Mart tarihi ile LGS ve YKS ye girecek öğrenciler için destekleme kursları açacağız. MEB olarak 10 ilde tüm ders kitaplarını yeniden bastırdık. 1 Mart itibari ile ulaştıracağız. Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Çadır ve konteyner kentlerde çadır sınıflar oluşturacağız. Eğitim yolu ile 10 ilimizi normalleştirmek için MEB olarak vatandaşımıza sağlamaya devam edeceğiz. 10 ilimizi valilerimiz, il milli eğitim müdürlerimiz, bakanlarımızla kapsamlı değerlendirmeye tabii tuttuk." dedi.
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- Hatay ve Gaziantep okullar ne zaman açılacak? Hatay ve Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta mı açılacak?
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