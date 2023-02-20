Hatay ve Gaziantep okullar ne zaman açılacak? Hatay ve Gaziantep’te okullar 13 Mart’ta mı açılacak?

LGS VE YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE DESTEK KURSU

Bakan Özer yapığı açıklamada: "Tüm hastanelerde hastane sınıfları açacağız. 1 Mart tarihi ile LGS ve YKS ye girecek öğrenciler için destekleme kursları açacağız. MEB olarak 10 ilde tüm ders kitaplarını yeniden bastırdık. 1 Mart itibari ile ulaştıracağız. Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Çadır ve konteyner kentlerde çadır sınıflar oluşturacağız. Eğitim yolu ile 10 ilimizi normalleştirmek için MEB olarak vatandaşımıza sağlamaya devam edeceğiz. 10 ilimizi valilerimiz, il milli eğitim müdürlerimiz, bakanlarımızla kapsamlı değerlendirmeye tabii tuttuk." dedi.