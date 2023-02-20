Şaban ayı başladı mı, bugün mü? Şaban ayının ilk günü neler yapılır? 2023 Şaban ayı başlangıç ve bitiş tarihi!
"Şaban ayı ne zaman 2023?" sorusu islam alemi tarafından sorgulanıyor. Üç ayların ilki olan Recep ayı, 23 Ocak günü başlarken iki ay olan Şaban ayı ise Şubat ayı içerisinde başlıyor. Diyanet 2023 dini günler takvimi içerisinde yer alan Şaban ayı hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Şaban ayının başlangıcı ve bitişi...
"Şaban ayı ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı Recep ayından sonra gelen ve Ramazan'ın müjdecisi olan Şaban ayı için geri sayım sona ermiş durumda. 23 Ocak günü başlayan Recep ayının ardından gözler Şaban ayı tarihine çevrildi. Peki, Şaban ayı yarın mı, hangi gün başlıyor? İşte, detaylar...
ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet 2023 dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Şaban ayı, Şubat'ın 21'inde başlayacak. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili olarak 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Şaban ayının bitişiyle başlayacak olan Ramazan ayı ise 23 Mart'a denk geliyor.
2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
2023 RAMAZAN BAYRAMI
20 Nisan 2023 Perşembe Arefe
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)
22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)
23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı Diyanet'in takvimine göre 23 Mart Perşembe günü başlayacak.
ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER
1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü
11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay son durum ne? 21 Şubat Salı tatil olan iller açıklaması
- Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay'da 6.4'lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?
- Tsunami uyarısı son dakika | AFAD: Sahil Şeridinden Uzak DURUN! Hatay 6.4'lük deprem tsunamiyi tetikler mi? Hangi iller uyarıldı?
- Son dakika Yıkılan bina sayısı kaç? Yaralı ve ölü var mı? Enkaz altında kaç kişi kaldı? Hatay Fay hattı kırıldı mı? Hatay'da yeni deprem | SON DURUM NE?
- Şaban ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Okunacak dua ve zikirler neler? Fatiha, Ayetel Kürsi, Ali İmran... Diyanet Şaban ayı ibadetleri
- ALTIN yeni haftaya ALIM FIRSATIYLA başladı! İslam Memiş'ten Yeni Rekor açıklaması! 20 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?
- Deprem bölgesinde hangi ile kaç konut yapılacak? 11 ilde TOKİ listesi ÇIKTI! Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ... 199 bin 739 konutun özellikleri ve dağılımı...
- DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023 | KPSS şartsız ilkokul mezunu 14 KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler?
- Kurtlar Vadisi neden başlamadı? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Meğer o platformda...
- Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...
- Şaban Ayı Orucu | Hangi günler tutulur? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, fazileti nedir? Nasıl niyet edilir? 13-14-15 Aydınlık Günler
- Kabine Toplantısı bugün var mı, olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?