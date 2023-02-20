Şaban ayı başladı mı, bugün mü? Şaban ayının ilk günü neler yapılır? 2023 Şaban ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.