Hatay'daki uçuşlar devam ediyor mu? THY'den açıklama geldi: "Pistte problem yok"
GÜNDEM AA
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Havalimanı'nda tahliye uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Havalimanı'nda tahliye uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.
"PİSTTE PROBLEM YOK"
Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Hatay'ım. Deprem sonrasında Hatay Havalimanı pisti tekrar kontrol edildi. Pistte problem olmadığı teyit edildi. Akabinde uçağımız havalimanından emniyetli şekilde kalkışını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.
THY'nin TK 4371 sefer sayılı ve 167 yolcusu bulunan uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.
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