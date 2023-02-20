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Deprem sonrası eğitime bir gün ara! İl Milli Eğitim Müdürü açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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Deprem sonrası eğitime bir gün ara! İl Milli Eğitim Müdürü açıkladı

Hatay'da yaşanan depremin ardından Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. İşte detaylar...

AFAD'dan yapılan açıklamada, Hatay'da saat 20.04'te meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 3,5 saat içerisinde 32 artçı deprem yaşandığı belirtildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

"Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere, 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle üç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır. Bölgede Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın, Uşak İl AFAD ekipleri, 112 Acil, İtfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK'lar ile enkaz altında kalan vatandaşlarımıza müdahale etmektedir. 112 Acil'e 42 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarlar neticesinde 213 vatandaşımız çevredeki çeşitli hastanelere nakledilmiştir."

Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada, "Mersin Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir" dedi.

İlk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı Hatay depremi, Mersin kent merkezi ve ilçelerde de şiddetli hissedilmişti.

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