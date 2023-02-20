Deprem sonrası eğitime bir gün ara! İl Milli Eğitim Müdürü açıkladı
Hatay'da yaşanan depremin ardından Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. İşte detaylar...
AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
"Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere, 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle üç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır. Bölgede Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın, Uşak İl AFAD ekipleri, 112 Acil, İtfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK'lar ile enkaz altında kalan vatandaşlarımıza müdahale etmektedir. 112 Acil'e 42 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarlar neticesinde 213 vatandaşımız çevredeki çeşitli hastanelere nakledilmiştir."
Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada, "Mersin Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay son durum ne? 21 Şubat Salı tatil olan iller açıklaması
- Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay'da 6.4'lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?
- Tsunami uyarısı son dakika | AFAD: Sahil Şeridinden Uzak DURUN! Hatay 6.4'lük deprem tsunamiyi tetikler mi? Hangi iller uyarıldı?
- Son dakika Yıkılan bina sayısı kaç? Yaralı ve ölü var mı? Enkaz altında kaç kişi kaldı? Hatay Fay hattı kırıldı mı? Hatay'da yeni deprem | SON DURUM NE?
- Şaban ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Okunacak dua ve zikirler neler? Fatiha, Ayetel Kürsi, Ali İmran... Diyanet Şaban ayı ibadetleri
- ALTIN yeni haftaya ALIM FIRSATIYLA başladı! İslam Memiş'ten Yeni Rekor açıklaması! 20 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?
- Deprem bölgesinde hangi ile kaç konut yapılacak? 11 ilde TOKİ listesi ÇIKTI! Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ... 199 bin 739 konutun özellikleri ve dağılımı...
- DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023 | KPSS şartsız ilkokul mezunu 14 KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler?
- Kurtlar Vadisi neden başlamadı? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Meğer o platformda...
- Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...
- Şaban Ayı Orucu | Hangi günler tutulur? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, fazileti nedir? Nasıl niyet edilir? 13-14-15 Aydınlık Günler
- Kabine Toplantısı bugün var mı, olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?