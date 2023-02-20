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İşte alüvyon zemin üzerine kurulu ilçeler! Uzman isim o bölgedeki deprem tehlikesini işaret etti: Deprem anında zemin su gibi davranacak

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Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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İşte alüvyon zemin üzerine kurulu ilçeler! Uzman isim o bölgedeki deprem tehlikesini işaret etti: Deprem anında zemin su gibi davranacak

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede çok sayıda can kaybı yaşanırken Hatay'da 6,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşandı. Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, Antalya Körfezi'nde dalma batma zonunun büyük bir deprem üretme yetisine sahip olduğunun altını çizerek uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan büyük deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM YAŞANDI"

Antalya özelinde değerlendirmelerde bulunan Çeltik, depremlerin de insanlar gibi izlerinin olduğunu kaydetti. Geçmişte bu coğrafyada çok büyük depremlerin yaşandığını ifade eden Çeltik, önümüzdeki yıllarda da olacağının net olduğunu belirtti.

"ANTALYA'DA DA BUNA BENZER BOŞLUKLARIMIZ VAR"

Antalya'da deprem ve yapıların durumu hakkında detaylı bir çalışma olmadığını ve veri eksikliği olduğundan yakınan Çeltik, "'Antalya'da diri fay yok' deniliyor. En son oluşan depremde diri fay değildi. Diri fay son 100 yıl içinde hareket etmemiş faya diyorlar. Kahramanmaraş merkezli depremdeki fayda sismik boşluktu. 500 yıldır hareket etmeyen, varlığını bildiğimiz fakat hiç hareket etmeyen bir faydı. Biz buna sismik boşluk diyoruz, bu da diri değildi. Bugün nelere sebep olduğunu görüyoruz. Antalya'da da buna benzer boşluklarımız var. Yanımızda Aksu, Korkuteli, Döşemealtı fay sistemlerimiz var. Denizin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Körfezimizde bir dalma batma zonu var. Çok büyük deprem üretme yetisine sahip. Ama ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Hiçbiri olmasa bile Adana'daki binalar depremden yaklaşık 200 kilometre uzakta olmasına rağmen yıkıldı. Bizim hemen batımızda Burdur-Fethiye fay zonu var. Yakın dönemde kadar çok büyük depremler üretmiş. Bu fay hareketinden bile bu coğrafyada can ve mal kayıpları yaşanacağı ortadadır" ifadelerini kullandı.

"ALÜVYON ZEMİN ÜZERİNE KURULU İLÇELER"

Kent merkezinde çok ciddi problem olmamasına rağmen 640 kilometrelik sahil bandında sorunlar olacağını kaydeden Çeltik, "Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler bize şunu gösterdi zemin sıvılaşması. Deprem anında zemin su gibi davranıyor, taşıma gücü özelliğini yitiriyor ve yıkılıyor. Aynı zamanda depremin etkisini büyütüyor. Özellikle Demre, Finike, Kemer, Manavgat, Serik, Alanya bu ilçelerin hepsi denize yakın, bir iki metre kazıyorsunuz zeminden su çıkıyor. Buralar bizim delta ovası dediğimiz alüvyon zemin üzerine yapılmış, depremin büyütme etkisinin büyük olduğu yerlerdir" dedi.

"CİDDİ PROBLEMLER YAŞAYABİLİRİZ"

Yaşanacak bir depremde Antalya'nın Kahramanmaraş'tan daha kötü olabileceğini vurgulayan Çeltik, "Bizim zeminimiz Kahramanmaraş'ınkinden kat ve kat kötü. Bu demek oluyor ki, çok daha az bir depremde çok fazla sallantı ve yıkım anlamına geliyor. Körfez içinde büyük depremlerimiz olmuş. Tarihsel kayıtlarda 8 büyüklüğünde deprem olmuş hemen bizim güneybatımızda. Hemen yanımızda Fethiye- Burdur fay zonu var. Depremi büyütecek zeminimiz var. Bugün nüfus çok fazla depremi büyütecek zeminler üzerine yerleşim yerleri geliyor. Bu bize gösteriyor ki önümüzdeki dönemde de Antalya'da ciddi problemler yaşayabiliriz. Hala umut var. Bir şeyler artık yapılmalı. Doğru zemin, doğru bina ve doğru denetim" ifadelerine yer verdi.

Hatay’da 6,4 büyüklüğünde deprem!

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