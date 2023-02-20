İşte alüvyon zemin üzerine kurulu ilçeler! Uzman isim o bölgedeki deprem tehlikesini işaret etti: Deprem anında zemin su gibi davranacak

"ANTALYA'DA DA BUNA BENZER BOŞLUKLARIMIZ VAR"



Antalya'da deprem ve yapıların durumu hakkında detaylı bir çalışma olmadığını ve veri eksikliği olduğundan yakınan Çeltik, "'Antalya'da diri fay yok' deniliyor. En son oluşan depremde diri fay değildi. Diri fay son 100 yıl içinde hareket etmemiş faya diyorlar. Kahramanmaraş merkezli depremdeki fayda sismik boşluktu. 500 yıldır hareket etmeyen, varlığını bildiğimiz fakat hiç hareket etmeyen bir faydı. Biz buna sismik boşluk diyoruz, bu da diri değildi. Bugün nelere sebep olduğunu görüyoruz. Antalya'da da buna benzer boşluklarımız var. Yanımızda Aksu, Korkuteli, Döşemealtı fay sistemlerimiz var. Denizin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Körfezimizde bir dalma batma zonu var. Çok büyük deprem üretme yetisine sahip. Ama ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Hiçbiri olmasa bile Adana'daki binalar depremden yaklaşık 200 kilometre uzakta olmasına rağmen yıkıldı. Bizim hemen batımızda Burdur-Fethiye fay zonu var. Yakın dönemde kadar çok büyük depremler üretmiş. Bu fay hareketinden bile bu coğrafyada can ve mal kayıpları yaşanacağı ortadadır" ifadelerini kullandı.