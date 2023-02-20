Prof. Dr. Hasan Sözbilir Hatay'daki 6,4 büyüklüğündeki depremi yorumladı: Antakya fayı gerilim birikmesiyle kırıldı
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından bu akşam 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde yeni bir deprem yaşandı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir yaşanan depremde Antakya fayının kırıldığını ifade etti. Hatay'daki deprem nasıl yaşandı? İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Bu deprem sonrası akşam saatlerinde Hatay'da 6,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşandı. Deprem sonrası bölgede bulunan bazı hasarlı binaların yıkıldığı belirtildi.
ANTAKYA FAYI KIRILDI
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayının kırıldığını söyledi.
"ÇATLAKLAR GÖZLEMİŞTİK"
Sözbilir, ilk bilgilerin Hatay'daki depremlerin sismik kaynağının Antakya fayı olduğunu gösterdiğini söyledi.
Antakya fayında geçen hafta gözlem yaptığını ifade eden Sözbilir, "İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu. Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı. Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik." diye konuştu.
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