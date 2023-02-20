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Ümit Özdağ Hatay depremine canlı yayında yakalandı: "Bismillahirrahmanirrahim"

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Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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Ümit Özdağ Hatay depremine canlı yayında yakalandı: Bismillahirrahmanirrahim

Hatay'da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki yeni deprem meydana geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında depreme yakalandı. Özdağ'ın birçok kez besmele çektiği görüldü. Büyük sarsıntıya canlı yayında yakalananlar arasında MHP Adana Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da vardı. MHP'li vekil, depremi hissettiği an içinde bulunduğu depodan süratle dışarıya çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin artçı sarsıntıları sürüyor.

Depremin en çok vurduğu şehirlerden olan Hatay'da akşam saatlerinde iki yeni deprem meydana geldi. AFAD 3 dakika arayla yaşanan depremlerin büyüklüğünü 6.4 ve 5.8 olarak duyurdu.

ÜMİT ÖZDAĞ HATAY DEPREMİNE CANLI YAYINDA YAKALANDI: "BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında depreme yakalandı.

PANİĞİ BESMELE İLE ATTI

Deprem nedeniyle panikleyen Özdağ'ın birçok kez besmele çektiği görüldü.

MHP'Lİ LÜTFİ SAVAŞ DA CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

MHP Adana Milletvekili Lütfi Savaş, katıldığı canlı yayında, Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depreme yakalandı.

Savaş'ın içinde bulunduğu binadan süratle çıktığı görüldü.

Yeni binalarda kalıp sistemi uygulanacak YENİ BİNALARDA KALIP SİSTEMİ UYGULANACAK
Ümit Özdağ depreme canlı yayında yakalandı ÜMİT ÖZDAĞ DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI
Hatay’da deprem anı: Büyük panik HATAY'DA DEPREM ANI: BÜYÜK PANİK

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