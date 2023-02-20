Ümit Özdağ Hatay depremine canlı yayında yakalandı: "Bismillahirrahmanirrahim"
GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Hatay'da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki yeni deprem meydana geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında depreme yakalandı. Özdağ'ın birçok kez besmele çektiği görüldü. Büyük sarsıntıya canlı yayında yakalananlar arasında MHP Adana Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da vardı. MHP'li vekil, depremi hissettiği an içinde bulunduğu depodan süratle dışarıya çıktı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin artçı sarsıntıları sürüyor.
ÜMİT ÖZDAĞ HATAY DEPREMİNE CANLI YAYINDA YAKALANDI: "BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM"
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında depreme yakalandı.
PANİĞİ BESMELE İLE ATTI
Deprem nedeniyle panikleyen Özdağ'ın birçok kez besmele çektiği görüldü.
MHP'Lİ LÜTFİ SAVAŞ DA CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI
MHP Adana Milletvekili Lütfi Savaş, katıldığı canlı yayında, Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depreme yakalandı.
Savaş'ın içinde bulunduğu binadan süratle çıktığı görüldü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tsunami uyarısı son dakika | AFAD: Sahil Şeridinden Uzak DURUN! Hatay 6.4'lük deprem tsunamiyi tetikler mi? Hangi iller uyarıldı?
- Son dakika Yıkılan bina sayısı kaç? Yaralı ve ölü var mı? Enkaz altında kaç kişi kaldı? Hatay Fay hattı kırıldı mı? Hatay'da yeni deprem | SON DURUM NE?
- Şaban ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Okunacak dua ve zikirler neler? Fatiha, Ayetel Kürsi, Ali İmran... Diyanet Şaban ayı ibadetleri
- ALTIN yeni haftaya ALIM FIRSATIYLA başladı! İslam Memiş'ten Yeni Rekor açıklaması! 20 Şubat CANLI ALTIN TAKİBİ | Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?
- Deprem bölgesinde hangi ile kaç konut yapılacak? 11 ilde TOKİ listesi ÇIKTI! Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ... 199 bin 739 konutun özellikleri ve dağılımı...
- DSİ İŞKUR İş ilanı başvuru 2023 | KPSS şartsız ilkokul mezunu 14 KAMU personel alımı! Mühendis, İşçi, Operatör... Başvuru şartları neler?
- Kurtlar Vadisi neden başlamadı? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Meğer o platformda...
- Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...
- Şaban Ayı Orucu | Hangi günler tutulur? Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, fazileti nedir? Nasıl niyet edilir? 13-14-15 Aydınlık Günler
- Kabine Toplantısı bugün var mı, olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
- Aile Destek zamlı ödemeleri ne zaman yapılacak? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile sorgulama...
- HALKBANK personel alımı mülakat sonuçları | Müfettiş Yardımcılığı, İç kontrolör, BT Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sonuç listesi