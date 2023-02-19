CHP'nin ikiyüzlülüğü! Antakya’ya enkaz vadedip projeyi böyle akamete uğrattılar: "Kentsel dönüşüme hayır" propagandası
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında seçim emelleri doğrultusunda kara propagandaya başlayan muhalefet, devletin kentsel dönüşümde yetersiz kaldığını öne sürüp algı operasyonlarına girişmişti. Muhalefetin ikiyüzlü tutumu ise arşivdeki haber ve görüntülerle bir kez daha ortaya çıktı. Takvimler 2019'u gösterdiğinde Antakya'yı ve yurdu 'yerel seçimler' heyecanı sarmıştı. CHP'nin Antakya için aday olarak gösterdiği eski meclis üyesi Hikmet Hatunoğlu, 'kentsel dönüşüm' hamlesinin durdurulacağını vadetmişti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.
Muhalefet partilerinin temsilcileri ise depremden siyaset devşirerek devletin sahada olmadığını öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ümit Özdağ gibi muhalefet partilerinin genel başkanları, "Devlet yok" kara propagandasıyla algı operasyonlarına girişti.
Bununla da yetinmeyen muhalefet, TOKİ tarafından inşa edilen 134 bin konuttan bir tanesinde dahi en ufak bir sorun olmamasını görmezden gelip, devletin kentsel dönüşümde yetersiz kaldığını öne sürdü.
Muhalefetin ikiyüzlü tutumu ise arşivdeki haber ve görüntülerle bir kez daha ortaya çıktı.
CHP'NİN ANTAKYA'YA VAADİ: "KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR"
Takvimler 2019'u gösterdiğinde Antakya'yı ve yurdu 'yerel seçimler' heyecanı sarmıştı. CHP'nin aday olarak gösterdiği eski meclis üyesi Hikmet Hatunoğlu, 'kentsel dönüşüm' hamlesinin durdurulacağını vaat olarak vermişti.
Açık açık Emek ve Aksaray mahallelerindeki kentsel dönüşüm projesinin sonlandırılacağını söyleyip, bu hamlenin 'dayatma' niteliğinde olduğunu belirtiyordu.
30 Mart'taki idari mahalleler seçim sonuçları açıklandığında Hikmet Hatunoğlu, oyların 85 bin 204'ünü alarak ikinci sırada kalmıştı. İlk sırada AK Parti vardı. Fakat vatandaşın ve bölgedeki CHP yapılanmasının yoğun tepkileri sonucunda kentsel dönüşüm projesi kısmi olarak yapılabildi.
Netice itibariyle sadece Antakya'da 1000'e yakın yapı deprem sırasında yıkılmış, yüzlerce insanımız hayatını kaybetmiş; tuzla buz olan yerleşkelerin yüzde 97,9'unun 1999 yılından önceki mevzuata göre inşa edildiği tespit edilmişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sahadaki çalışmaları sonucunda Hatay özelinde 15 bin 248 binadaki 71 bin 735 bağımsız birimin 'acil yıkılması gereken' statüde olduğu öğrenildi.
CHP YANDAŞLARININ 'HATAY' ALGISI ELLERİNDE KALDI
"Deprem bölgesi riskli değilmiş!" başlığını manşetten veren Sözcü, "İktidar 2013'te Hatay İskenderun'daki 6 mahalleyi Riskli alan ilan etmişti. Geçen yıl o karar kaldırıldı. O mahallelerde yüzlerce kişi öldü." cümleleriyle acılar üzerinden Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef göstermeye çalıştı.
Sözcü'nün giriştiği tetikçilik, ortaya çıkan belgelerle patladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2013 yılında bölgede "riskli mahalle" çalışması yapılmak istendiği, konunun sol gruplar tarafından yargıya taşındığı ve mahkemenin önce Bakanlığın kararını ardından da 2022 yılında Cumhurbaşkanlığının kararını iptal ettiği ortaya çıktı.
Yalan habere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yanıt verilmiş ve "Yalan, asılsız ve mesnetsiz bir haber." denilmişti.
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