CHP'nin ikiyüzlülüğü! Antakya’ya enkaz vadedip projeyi böyle akamete uğrattılar: "Kentsel dönüşüme hayır" propagandası

Bununla da yetinmeyen muhalefet, TOKİ tarafından inşa edilen 134 bin konuttan bir tanesinde dahi en ufak bir sorun olmamasını görmezden gelip, devletin kentsel dönüşümde yetersiz kaldığını öne sürdü.

Muhalefetin ikiyüzlü tutumu ise arşivdeki haber ve görüntülerle bir kez daha ortaya çıktı.

CHP'NİN ANTAKYA'YA VAADİ: "KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR"

Takvimler 2019'u gösterdiğinde Antakya'yı ve yurdu 'yerel seçimler' heyecanı sarmıştı. CHP'nin aday olarak gösterdiği eski meclis üyesi Hikmet Hatunoğlu, 'kentsel dönüşüm' hamlesinin durdurulacağını vaat olarak vermişti.