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Ölüm sitesi: Ebrar! Ekipler müteahhit Tevfik Tepebaşı'nın peşinde | Yıkılan evlerin ilanları ise hala internette
Kahramanmaraş'ta depremde 12 bloğundan 8'i yıkılan Ebrar Sitesi'nde ölenlerin sayısı, 250'yi geçti. Öte yandan ekipler, Ebrar Sitesi'ni yapan Tevfik Tepebaşı'nın peşinde. Siteden satılık ev ilanları ise hala internette duruyor. Fiyatları ise oldukça yüksek!
Giriş Tarihi: 16.02.2023 10:54Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 11:13