Ölüm sitesi: Ebrar! Ekipler müteahhit Tevfik Tepebaşı’nın peşinde | Yıkılan evlerin ilanları ise hala internette

Bina yıkıla yıkıla inmeyi başardık. 4'ncü kattan bir komşumuz balkondan atlayarak belini kırdı. Binadan indiğimizde zaten her yer, yerle bir olmuştu. Rabbim bir daha yaşatmasın. Ebrar Sitesi'nde her bir kat 4 daireden oluşuyor. Büyük bloklar. En çok hasarı olan zaten bu bloklar oldu. Yani depreme hiç dayanmadı.