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Ölüm sitesi: Ebrar! Ekipler müteahhit Tevfik Tepebaşı'nın peşinde | Yıkılan evlerin ilanları ise hala internette

Kahramanmaraş'ta depremde 12 bloğundan 8'i yıkılan Ebrar Sitesi'nde ölenlerin sayısı, 250'yi geçti. Öte yandan ekipler, Ebrar Sitesi'ni yapan Tevfik Tepebaşı'nın peşinde. Siteden satılık ev ilanları ise hala internette duruyor. Fiyatları ise oldukça yüksek!

Giriş Tarihi: 16.02.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 11:13
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Ölüm sitesi: Ebrar! Ekipler müteahhit Tevfik Tepebaşı’nın peşinde | Yıkılan evlerin ilanları ise hala internette

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde kent merkezinde büyük yıkım oldu. Şazibey Mahllesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi'nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8'i de depremde yıkıldı, 4'ü ise ağır hasar aldı. Enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü sitede, şu ana kadar ölenlerin sayısı, 250'yi geçti.

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Ölüm sitesi: Ebrar! Ekipler müteahhit Tevfik Tepebaşı’nın peşinde | Yıkılan evlerin ilanları ise hala internette

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 4 gün önce düzenlediği basın toplantısında depremin boyutunu anlatırken Ebrar Sitesi'ni örnek gösterdi. Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremle karşılaştırma yapan Bakan Soylu, "Sadece Ebrar Sitesi'nde kaybettiklerimizin sayısı Elazığ'da kaybettiklerimizin sayısın 6 katı kadardır" ifadesini kullandı.

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Ölüm sitesi: Ebrar! Ekipler müteahhit Tevfik Tepebaşı’nın peşinde | Yıkılan evlerin ilanları ise hala internette

'KOMŞUMUZ 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI'

Ebrar sitesinde yaşayan eşi ve 2 çocuğu ile birlikte ayakta kalan binadan sağ çıkan Fatih Nar, deprem anında yıkılan binaları gördüğünü ve şoka girdiğini anlattı. Yatakta olduğunu belirten Nar, "Deprem başladığında ben yataktaydım şoka girdim. Bina sallanıyor duvarlar yıkılıyordu.

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Ölüm sitesi: Ebrar! Ekipler müteahhit Tevfik Tepebaşı’nın peşinde | Yıkılan evlerin ilanları ise hala internette

Sonra evlatlarımdan birinin sesini duydum baba diye bağırınca kendime geldim. Ve gittiğimde 2 evladım da odanın ortasında oturuyorlardı. Balkona çıktım yan ve karşıdaki binaların yıkıldığını gördüm, ortalık toz dumandı. Çocuklarımı alıp binadan inmeye başladım. İnerken binaların yıkıldığını gördüm.

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Ölüm sitesi: Ebrar! Ekipler müteahhit Tevfik Tepebaşı’nın peşinde | Yıkılan evlerin ilanları ise hala internette

Bina yıkıla yıkıla inmeyi başardık. 4'ncü kattan bir komşumuz balkondan atlayarak belini kırdı. Binadan indiğimizde zaten her yer, yerle bir olmuştu. Rabbim bir daha yaşatmasın. Ebrar Sitesi'nde her bir kat 4 daireden oluşuyor. Büyük bloklar. En çok hasarı olan zaten bu bloklar oldu. Yani depreme hiç dayanmadı.