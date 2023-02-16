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Son dakika | Yıkılan binaların müteahhitlerine operasyon! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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Son dakika | Yıkılan binaların müteahhitlerine operasyon! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Son dakika haberi...Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

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