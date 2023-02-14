Son dakika: Şanlıurfa'da "deprem" soruşturması: 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı
Son dakika | Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı. Öte taraftan Cumhuriyet başsavcılıkları depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de harekete geçti. Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 248 olayla ilgili 175 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 102'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 23 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.
6 Şubat 2023 Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler 10 ilde etkili oldu.
Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERLE İLGİLİ SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR
Diğer yandan Kahramanmaraş merkezli olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 14 şüpheli tutuklandı.
Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 195 zanlının sorumlulukları tespit edildi.
Yakalanan şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 3 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı, 48 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.
Başsavcılıkların talimatıyla halen 58 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 10'unun hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 12 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
ADANA'DA GÖZALTILAR
Adana'da yaşanan çifte depremde 13 bina yıkıldı. Yıkılan bu binalarda 418 vatandaş hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Başsavcılığı bu ölümlerin ardından soruşturma başlattı.
Görevlendirilen 3 savcı, yıkılan binaların kolonlarından örnek aldı.
Daha sonra ise bu 13 binanın müteahhit ve mühendisleri tek tek belirlenip gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 zanlı, Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Dün ise Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün yakalanmış ve "taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklanmıştı.
HIRSIZLIK VE YAĞMA SUÇLARINDAKİ SORUŞTURMALAR
Cumhuriyet başsavcılıkları depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de harekete geçti.
Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 248 olayla ilgili 175 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 102'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 23 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.
Söz konusu suçlara ilişkin soruşturmalar çerçevesinde 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.
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