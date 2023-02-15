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Son dakika | Operasyonlar hız kesmiyor! 4 müteahhit gözaltında

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Son dakika | Operasyonlar hız kesmiyor! 4 müteahhit gözaltında

Son dakika haberi...Kahramanmaraş merkezli yürütülen deprem soruşturmalarında 4 müteahhit gözaltına alındı. 18 müteahhit hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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