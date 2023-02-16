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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Yarınki cuma namazı ve Miraç Gecesi için düzenleme

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Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Yarınki cuma namazı ve Miraç Gecesi için düzenleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın cuma namazı öncesinde tüm camilerde ve depremden etkilenen illerde namaz kılınan açık alanlarda Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke genelindeki camilerde ve depremden etkilenen illerde "Cuma namazı" ve "Miraç Gecesi"ne yönelik düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla yarın, tüm camilerde ve depremden etkilenen illerdeki Cuma namazı kılınan açık alanlarda Cuma'dan önce Kur'an-ı Kerim okunup dua edilecek.

Cuma namazı sonrasında da tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için "Gıyabi Cenaze Namazı" kılınacak. Miraç Gecesi'nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim ve dua programları icra edilecek.

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