Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Yarınki cuma namazı ve Miraç Gecesi için düzenleme

Cuma namazı sonrasında da tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için "Gıyabi Cenaze Namazı" kılınacak. Miraç Gecesi'nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim ve dua programları icra edilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN