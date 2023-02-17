17 Şubat 2023, Cuma
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MİRAÇ KANDİLİ İFTAR SAATLERİ DİYANET 2023 | 17 Şubat akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, İzmir, Ankara imsak ve iftar vakitleri!

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MİRAÇ KANDİLİ İFTAR SAATLERİ DİYANET 2023 | 17 Şubat akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, İzmir, Ankara imsak ve iftar vakitleri!

17 Şubat Miraç Kandili münasebetiyle oruç tutan vatandaşlar, iftar saatlerini araştırıyor. Miraç Kandili ezan saatleri ve iftar vakti; İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa başta olmak üzere 81 il için Diyanet tarafından yayımlandı. Peki, Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul iftar saati kaçta? şte 17 Şubat 2023 Cuma Miraç Kandili orucu için ezan saatleri ve iftar vakti...

"17 Şubat akşam ezanı saat kaçta okunacak?" sorusu Miraç Kandili münasebetiyle oruç tutan vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Miraç Kandili ezan saatleri ve iftar vakti; İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 81 il için Diyanet tarafından yayımlandı.Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç gecesi, Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Peki, Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul iftar saati nedir?

İFTAR EZANI 17 ŞUBAT SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar vakti denir. İftar vakti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte başlar.

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

17 Şubat Cuma 2023 tarihinde akşam ezanı, İstanbul'da saat 18.47'de okunacak.

17 ŞUBAT İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

İmsak: 06.25
Güneş: 07.50
Öğle: 13.23
İkindi: 16.18
Akşam: 18.47
Yatsı: 20.06

İL İL İFTAR VAKİTLERİ

2023 KANDİL TARİHLERİ

26 Ocak PERŞEMBE : Regaib Kandili
17 Şubat CUMA: Miraç Kandili
6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili
26 Eylül SALI: Mevlid Kandili

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.

Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.

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