MİRAÇ KANDİLİ İFTAR SAATLERİ DİYANET 2023 | 17 Şubat akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, İzmir, Ankara imsak ve iftar vakitleri!

"17 Şubat akşam ezanı saat kaçta okunacak?" sorusu Miraç Kandili münasebetiyle oruç tutan vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Miraç Kandili ezan saatleri ve iftar vakti; İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 81 il için Diyanet tarafından yayımlandı.Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç gecesi, Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Peki, Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul iftar saati nedir?