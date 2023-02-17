17 Şubat 2023, Cuma
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun Miraç gecesinin anlam ve önemini A Haber'de anlattı: Müslümanlar için bir kaçış rampası
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin anlam ve önemine ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Hazreti Muhammed'in hüzün yılında vuku bulan hadiseye ilişkin konuşan Argun, "Miraç ve İsra hadisesi ilahi bir teselliydi" ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimizi vurgulayan Argun, "Tarihimizin en büyük acılarından bir tanesini yaşadığımız bir zaman dilimlerinden bir tanesindeyiz. Rabbimize daha yakın hissedeceğimiz bir iklim olur diye dua ediyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum" dedi.