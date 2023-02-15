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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2023
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bugün ve yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve asrın felaketi için taziyelerini ileteceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

"İTTİFAK DAYANIŞMASINI SERGİLEYECEK VE TAZİYELERİNİ İLETECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yol açtığı afet karşısında İttifak dayanışmasını sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Genel Sekreter Stoltenberg'in Ankara'da Sayın Bakanımızla görüşmesi öngörülmekte; ardından NATO'nun ve Müttefiklerin afet mukabele ve insani yardım çalışmalarının yürütülmekte olduğu deprem bölgesini ziyaret etmesi planlanmaktadır."

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