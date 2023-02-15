NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye’ye geliyor

"İTTİFAK DAYANIŞMASINI SERGİLEYECEK VE TAZİYELERİNİ İLETECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yol açtığı afet karşısında İttifak dayanışmasını sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Genel Sekreter Stoltenberg'in Ankara'da Sayın Bakanımızla görüşmesi öngörülmekte; ardından NATO'nun ve Müttefiklerin afet mukabele ve insani yardım çalışmalarının yürütülmekte olduğu deprem bölgesini ziyaret etmesi planlanmaktadır."