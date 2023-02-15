Boğazlar düğüm düğüm! Yunan kurtarma ekibini ağlatan olay: "Küçük bir kız çocuğu yanımıza geldi ve..."

Depremin ardından yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri, çalışmalar esnasında karşılaştıkları durumları A Haber'e anlattı. Bazıları ilk günden beri sahada olan yabancı ekipler, afetin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İngiliz ekipler, "bence bu afetin boyutu devasa. yine de buraya gelmek ve yıkımın derecesini görmek şok edici" derken Yunanistan'dan gelen bir ekibin üyesi ise enkaz çalışmaları sırasında küçük bir kızın kendisine bisküvi verdiğini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.