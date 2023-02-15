15 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Boğazlar düğüm düğüm! Yunan kurtarma ekibini ağlatan olay: "Küçük bir kız çocuğu yanımıza geldi ve..."

Boğazlar düğüm düğüm! Yunan kurtarma ekibini ağlatan olay: "Küçük bir kız çocuğu yanımıza geldi ve..."

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2023 17:57
Depremin ardından yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri, çalışmalar esnasında karşılaştıkları durumları A Haber'e anlattı. Bazıları ilk günden beri sahada olan yabancı ekipler, afetin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İngiliz ekipler, "bence bu afetin boyutu devasa. yine de buraya gelmek ve yıkımın derecesini görmek şok edici" derken Yunanistan'dan gelen bir ekibin üyesi ise enkaz çalışmaları sırasında küçük bir kızın kendisine bisküvi verdiğini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Karot testi nasıl yapılır?
Karot testi nasıl yapılır?
Yunan kurtarma ekibini ağlatan olay: ’Kız çocuğu...’
Yunan kurtarma ekibini ağlatan olay: 'Kız çocuğu...'
Hasar tespit çalışmaları sürüyor
Hasar tespit çalışmaları sürüyor
Depremde kimlik kartını kaybedenler...
Depremde kimlik kartını kaybedenler...
TSK’dan hava yardım koridoru
TSK'dan hava yardım koridoru
AK Parti MYK’da gündem ’deprem’
AK Parti MYK'da gündem 'deprem'
Somali’den mesaj: Türk halkıyla beraberiz
Somali'den mesaj: Türk halkıyla beraberiz
Artçılar İzmir depreminden büyük
"Artçılar İzmir depreminden büyük"
Türkiye tek yürek ortak yayını
"Türkiye tek yürek" ortak yayını
Mehmetçik ile halk el ele
Mehmetçik ile halk el ele
Babala ofisinde tepki çeken sözler!
Babala ofisinde tepki çeken sözler!
İncirlik Üssü’nden yardım koridoru
İncirlik Üssü'nden yardım koridoru
Daha Fazla Video Göster