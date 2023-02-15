15 Şubat 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Boğazlar düğüm düğüm! Yunan kurtarma ekibini ağlatan olay: "Küçük bir kız çocuğu yanımıza geldi ve..."
Depremin ardından yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri, çalışmalar esnasında karşılaştıkları durumları A Haber'e anlattı. Bazıları ilk günden beri sahada olan yabancı ekipler, afetin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İngiliz ekipler, "bence bu afetin boyutu devasa. yine de buraya gelmek ve yıkımın derecesini görmek şok edici" derken Yunanistan'dan gelen bir ekibin üyesi ise enkaz çalışmaları sırasında küçük bir kızın kendisine bisküvi verdiğini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.